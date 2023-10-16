"جبران" ينعى السيد راشد رئيس اتحاد العمال الأسبق

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، السيد محمد راشد، رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الاتنين.

وقال الاتحاد، إنه تلقى هذا النبأ ببالغ الحزن والأسى نظرًا لما يمتلكه الفقيد من تاريخ وطني كبير خاض خلاله رحلة عطاء متميزة دفاعًا عن الحقوق المشروعة للعمال، وعن الوطن، ومارس كل الآليات في مجاله النقابي والعمالي من أجل توعية العمال والحفاظ على حقوقهم، باعتبارهم جنود الإنتاج الذي ساندوا الدولة بوعي وقت الأزمات والمحن.

ويدعو الاتحاد العام المولي عزا وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهلة وذويه الصبر والسلوان.

واوضح الاتحاد العام ؛ ان الراحل السيد محمد راشد، رئيس اتحاد عمال مصر خلال الفترة من 30 أبريل 1992 وحتى 8 مايو 2006، وقد وافته المنية صباح اليوم الإثنين، 16 أكتوبر الجاري، و هو أحد أهم رواد الحركة النقابية العمالية المخلصين لخدمة الوطن والطبقة العاملة.

كما شغل العديد من المناصب النقابية؛ منها رئيس للنقابة العامة للغزل والنسيج؛ ورئيس للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. وفي المجال السياسي والبرلماني ؛ فكان عضوا بمجلس الشعب ثم وكيلا بالمجلس عن العمال والفلاحين.