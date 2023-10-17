مياه الفيوم: ضبط 241 توصيلة مخالفة لشروط التعاقد

تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكثيف حملات التفتيش لضبط وإزالة التعديات على شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي.

أعلن النجار عن تمكن الإدارة العامة للتفتيش بالشركة من ضبط وإزالة ١٢٦ توصيلة مياه خلسة وعدد ١١٥ مخالفة لشروط التعاقد(فرق مقايسة) في الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٨ بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد النجار أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات لضمان حماية مستحقاتها والحفاظ على مياه الشرب من الإهدار لضمان استمرارية وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

مشيراً إلى أن تلك الممارسات الغير قانونية التي يتبعها بعض المواطنين تعرقل برامج وخطط التنمية التى تسعى الشركة لتحقيقها وضياع حقوق الغير فى الحصول على خدمات الشركة.

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