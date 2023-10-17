عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: ضبط 241 توصيلة مخالفة لشروط التعاقد

ضبط حالات لسرقة المياه
ضبط حالات لسرقة المياه

 

تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكثيف حملات التفتيش لضبط  وإزالة التعديات على شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي.

أعلن النجار عن تمكن الإدارة العامة للتفتيش بالشركة من ضبط وإزالة ١٢٦ توصيلة مياه خلسة وعدد ١١٥ مخالفة لشروط التعاقد(فرق مقايسة) في الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٨ بمختلف أنحاء المحافظة.

 

وأكد النجار أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات لضمان حماية مستحقاتها والحفاظ على مياه الشرب من الإهدار لضمان استمرارية وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

مشيراً إلى أن تلك الممارسات الغير قانونية  التي يتبعها بعض المواطنين تعرقل برامج وخطط التنمية التى تسعى الشركة لتحقيقها وضياع حقوق الغير فى الحصول على خدمات الشركة.

 

مياه الفيوم: التوسعات بمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة يقلل عبء التلوث ببحيرة قارون|صور

 

 

 

 

 

مياه الفيوم: ضبط 99 حالة تعد على الشبكات والكشف عن 42 تسريبا

 

 

aee2e3ae-a63a-4793-b8b9-199fba4cec82
aee2e3ae-a63a-4793-b8b9-199fba4cec82
55adaa42-a02c-4ce3-8d7b-d167787eef29
55adaa42-a02c-4ce3-8d7b-d167787eef29
8813fc0e-3988-43a2-858c-cf0ccacb7873
8813fc0e-3988-43a2-858c-cf0ccacb7873
الفيوم اخبار الفيوم إزالة التعديات مياه خلسة حملات التفتيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح في الثامنة صباحا

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

المذيع اتعصب عليه.. مسئول إسرائيلي سابق: فليذهب الفلسطينيون لسيناء بها مساحة شاسعة|فيديو

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

بث مباشر.. تحرك قوافل المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح البري

مجلس الأمن يرفض قرارا روسيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

بايدن: أسافر إلى إسرائيل للتضامن معها ضد حماس

اتحاد الكرة يكشف مقر إقامة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

في انتظار فتحه.. قوافل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين داخل معبر رفح| صور

هل الحلم بعد الفجر من فعل الشيطان؟.. يتحقق إذا رأيت 5 علامات

هل يجوز الإنفاق من الصدقة الجارية على تدريب القائمين على الأيتام؟.. دار الإفتاء ترد

محمد عبد الجليل: مشاركة هذا اللاعب مستقبلاً مع منتخب مصر صعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ