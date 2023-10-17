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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار حكومي.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

أيام قليلة تفصل عن بداية العمل بالتوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي رسميا وعليه يسعي الكثير من المواطنين معرفة موعد التوقيت الشتوي بالتحديد خاصة مع تحسن الأحوال الجوية.


موعد انتهاء التوقيت الصيفي 


وتسود خلال هذه الفترة أجواء خريفية علي كافة الأنحاء حيث يستعد الكثيرون لدخول فصل الشتاء وعليه يحدث تغيير فى الساعة.

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ومع اقتراب فصل الشتاء من المقرر أن يستمر  العمل بالتوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 ، وعليه هناك أيام قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي في مصر.
وبدأت الحكومة تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة بهم لمدة 60 دقيقة وسيامر العمل بالتوقيت الصيفي  حتى آخر خميس من شهر أكتوبر الحالى، وبعدها سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

الهدف من التوقيت الصيفي 


وسعت الحكومة عبر العمل بالتوقيت الصيفي لتحقيق العديد من الأهداف والتي من بينها توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

موعد التوقيت الشتوي


ومن المقرر عودة العمل بالتوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023 .

قرار تطبيق التوقيت الصيفي


وكان قد أصدر مجلس الوزراء فى أبريل الماضي قرار ببدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.


المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية


وتم عودة التوقيت الشتوي بحسب نص المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والتى نصت على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

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موعد تغيير الساعة.. رسميا إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالشتوي خلال أيام

- بالنسبة لمواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

- وتتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

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