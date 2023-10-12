موعد تغيير الساعة رسميًا في مصر.. 14 يومًا على التوقيت الشتوي

ينتهي العمل بـ التوقيت الصيفي يوم الخميس 26 أكتوبر الجاري في مصر، ليبدأ التوقيت الشتوي في اليوم التالي مع تغيير الساعة.

وكان مجلس الوزراء فعّل التوقيت الصيفي في مصر منذ يوم الجمعة 28 أبريل الماضي، وتم تقديم الساعة 60 دقيقة.

وانتهى فصل الصيف رسميا يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الماضي، وبعدها بدأ فصل الخريف ويستمر لنحو 3 أشهر، وفي يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 يبدأ فصل الشتاء، وفق هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

جدير بالذكر أن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء نفى في تصريحات تلفزيونية، في يوليو الماضي، إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، مؤكدا أنه مهم ويحقق وفرة في الكهرباء وفقًا لوزارتي الكهرباء والبترول، مضيفًا أن "التوقيت الصيفي مستمر ولا نفكر في إلغائه، ولكن علينا الترشيد".

التوقيت الشتوي في مصر 2023



كما يبحث المصريون عن موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي عبر محرك البحث العملاق جوجل، واقترب بدء العمل بهذا التوقيت، ويجب على المواطنين تغيير الساعة بداية من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وهذا يعني أنه بعد 14 يوما فقط يبدأ العمل بالتوقيت الجديد.

وطُبق التوقيت الصيفي في مصر منذ عام 1940، وتوقف العمل به أكثر من مرة ليعود تفعيل التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي 28 أبريل 2023 الماضي.