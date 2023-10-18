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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الصحفيين تعليقا على قصف مستشفى المعمداني: ننسق اليوم لوقفة احتجاجية

نقيب الصحفيين خالد
نقيب الصحفيين خالد البلشي،

علق نقيب الصحفيين خالد البلشي، على قصف قوات الإحتلال مستشفي المعمداني بغزة، قائلا: إنها جريمة بشعة مروعة، مشيرا إلى أنه كان هناك إجتماع من لجنة النقابة بهذا الشأن.

وأضاف  نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي”، أن هناك خطوة غدا بوقفة إحتجاجية أمام نقابة الصحفيين الساعة ال5، بخلاف مجموعة من الخطوات الأخري، موضحا أن الكلمات تعجز عن تلك الجريمة وعن وصف ما جري.

وتابع  نقيب الصحفيين خالد البلشي: “شارك فى هذه الجريمة البشعة كل من برروا لهم وشارك فيه كل الصحافة التي زيفت وقامت بوقائع مزيفة فى هذا الأمر”.

نقيب الصحفيين خالد البلشي قوات الاحتلال مستشفى المعمداني غزة نقابة الصحفيين

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