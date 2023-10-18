عاجل
مياه الفيوم: نستعد لانطلاق مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي زاوية الكرادسة |صور صحف الإمارات اليوم.. الرئيس السيسي يدين استهداف مستشفى المعمداني بغزة.. الأزهر: لا تعتمدوا على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس.. والأردن يلغي قمة رباعية مع بايدن لأول مرة في مستشفيات الصحة.. مناظير الفيوم العام تستأصل أوراما بدون جراحة مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر الحبس والغرامة عقوبة تسليم القمامة للمنشآت دون ترخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة في مستشفيات الصحة.. مناظير الفيوم العام تستأصل أوراما بدون جراحة

اطباء المناظير اثناء
اطباء المناظير اثناء الندوة

 

بحضور الدكتورحاتم جمال الدين  وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم والدكتور ممدوح راغب النقيب السابق أطباء الفيوم والدكتور صلاح ابو طالب -رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم والسيدة الدكتورة/دينا الحادقة استشاري التخدير والمدير التنفيذى لمركز أورام الفيوم والدكتور أشرف علام رئيس قسم جراحة الأورام بالمستشفى العام نفذ قسم مناظير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى الفيوم العام بقيادة الدكتور سامح رمضان -رئيس القسم برعاية الدكتور محمد الدمرداش مدير المستشفى ورشة عمل تحدث لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة  عن تقنيه استئصال أورام الجهاز الهضمي عن طريق مناظير الجهاز.


ثم القى  الدكتور أحمد مدكور أستاذ مناظير الجهاز الهضمى بكلية الطب -جامعة حلوان  محاضرة بهذا الخصوص حضرها 40 من أطباء المناظير و الاورام والجراحة بالفيوم والمنيا وبنى سويف وعقب المحاضرة تم التعامل مع 3 حالات أورام قولون 
واضاف ا د/عمرو الفولى استاذ الجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة حلوان أنه تم استخدام تقنية جديدة فى تقشير الأورام من القولون و المعدة و المرئ لتجنب الدخول فى جراحات عنيفة يتم فيها استئصال الأعضاء الحيوية المصابة بالأورام وفى مصر بدأ تطبيقها من 2018/2019


وأوضح د.سامح رمضان ان وزارة الصحة تدعم هذه التقنيات و توفر أحدث الأجهزة لمستشفياتها  ويجرى الاهتمام بهذه التقنيات فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصرى وتنفيذ مبادرة رئاسية للكشف عن اورام القولون وعلاجها.

 

 

محافظ الفيوم ورئيس قضايا الدولة يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد

 

 

القوافل صحة الفيوم توقع الكشف الطبي على 1360 مريضا بقرية المشرك

 

 

fd308ade-e9c6-47cf-83f7-f25791a3ad20
fd308ade-e9c6-47cf-83f7-f25791a3ad20
3eab7761-ed46-471e-beca-2d8b2937dc1a
3eab7761-ed46-471e-beca-2d8b2937dc1a
8e074fa5-9734-4fc1-8ef4-f6465179f160
8e074fa5-9734-4fc1-8ef4-f6465179f160
74ce3613-50db-4669-bcc5-79a3aeebb4af
74ce3613-50db-4669-bcc5-79a3aeebb4af
1499c408-a50e-4f64-93b4-be8ec27e1142
1499c408-a50e-4f64-93b4-be8ec27e1142
ac2979ac-c73b-4cfa-89ca-9bb6b80b6c88
ac2979ac-c73b-4cfa-89ca-9bb6b80b6c88
e1c77486-78ac-430e-8a7f-b7ecce6519bc
e1c77486-78ac-430e-8a7f-b7ecce6519bc
ecfed75a-8a23-44a7-b17b-d498afc86b52
ecfed75a-8a23-44a7-b17b-d498afc86b52
أبن الفيوم الفيوم اخبار الفيوم مستشفيات المناظير دون جراحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

انتهى الوقت.. وزير الخارجية الإيراني يتوعد بعد استهداف مستشفى المعمداني

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

دعاء لأهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الساعات المقبلة

500 شهيد.. حماس تعلق على مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة: إبادة جماعية

اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في الأردن| شاهد

ترشيحاتنا

بعد مجزرة المعمداني.. آلاف المتظاهرين في الأردن

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

إضافة استهداف مستشفى المعمداني.. اقتراح روسي بشأن مشروع قرار يناقشه مجلس الأمن

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 18-10-2023

قصف مستشفى المعمداني.. أحمد موسى يطالب بمحاكمة نتنياهو.. فيديو

دعاء بعد الفجر للرزق مجرب ومستجاب.. احرص عليه قبل طلوع الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض اللافت.. علياء بسيوني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

بدون بيض.. طريقة عمل المايونيز في البيت

لماذا تحدث الحساسية الغذائية؟.. تفاصيل صادمة

إسرائيل بينها.. تحذيرات لهذه البلدان من متغير كورونا الجديد في الشتاء |تفاصيل

فيديو

سامعني.. طفل يحاول التأكد من أن شقيقه مازال حيًا بعد قصف مستشفى غزة|شاهد

«بديش أموت ياربي».. صدمة طفل فلسطيني بعد دخول منزله المُدمر بسبب القصف الإسرائيلي|شاهد

مشهد مؤثر للهلال الأحمر التونسي ترحمًا على أرواح ضحايا مستشفى غزة |شاهد

تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني.. لقطات جديدة لمسيرة حاشدة في رام الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ