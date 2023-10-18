لأول مرة في مستشفيات الصحة.. مناظير الفيوم العام تستأصل أوراما بدون جراحة

بحضور الدكتورحاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم والدكتور ممدوح راغب النقيب السابق أطباء الفيوم والدكتور صلاح ابو طالب -رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم والسيدة الدكتورة/دينا الحادقة استشاري التخدير والمدير التنفيذى لمركز أورام الفيوم والدكتور أشرف علام رئيس قسم جراحة الأورام بالمستشفى العام نفذ قسم مناظير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى الفيوم العام بقيادة الدكتور سامح رمضان -رئيس القسم برعاية الدكتور محمد الدمرداش مدير المستشفى ورشة عمل تحدث لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة عن تقنيه استئصال أورام الجهاز الهضمي عن طريق مناظير الجهاز.
ثم القى الدكتور أحمد مدكور أستاذ مناظير الجهاز الهضمى بكلية الطب -جامعة حلوان محاضرة بهذا الخصوص حضرها 40 من أطباء المناظير و الاورام والجراحة بالفيوم والمنيا وبنى سويف وعقب المحاضرة تم التعامل مع 3 حالات أورام قولون
واضاف ا د/عمرو الفولى استاذ الجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة حلوان أنه تم استخدام تقنية جديدة فى تقشير الأورام من القولون و المعدة و المرئ لتجنب الدخول فى جراحات عنيفة يتم فيها استئصال الأعضاء الحيوية المصابة بالأورام وفى مصر بدأ تطبيقها من 2018/2019
وأوضح د.سامح رمضان ان وزارة الصحة تدعم هذه التقنيات و توفر أحدث الأجهزة لمستشفياتها ويجرى الاهتمام بهذه التقنيات فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصرى وتنفيذ مبادرة رئاسية للكشف عن اورام القولون وعلاجها.