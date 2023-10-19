عاجل
الجمهورية: مواقف مصر تجاه فلسطين سيسجلها التاريخ بحروف من نور بي تك تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة التكنولوجيا التطبيقية أخبار الفن.. تأجيل حفل أنغام في دبي بسبب أحداث فلسطين.. موعد عزاء سهام عبد السلام نشرة المرأة والصحة.. رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة مخاطر البطاطس ذات البراعم.. ما تيجي نشوف.. إطلالات هنا شيحة تشعل السوشيال ميديا الرئيس السيسي يوجه لإسرائيل رسالة قوية.. ومندوب مصر بمجلس الأمن: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة| أخبار التوك شو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السجن المشدد عقوبة المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لمكافحة هذه الجريمة.

وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة للهجرة غير الشرعية إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات الهجرة غير الشرعية


نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الهجرة غير الشرعية جريمة الهجرة غير الشرعية تهريب المهاجرين السجن المشدد الجاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

بيج رامي باكيا: عمري ما حسيت في حياتي بأكتر من كده مهانة

صحراء النقب.. السيسي يكشف المستور ويفضح مخطط إسرائيل في سيناء

مصر تنتفض استجابةً لنداء السيسي.. عندما تكون مسافة السكة قولا وفعلا

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

فضيحة جديدة لبايدن .. مسئول أمريكي بارز يستقيل احتجاجًا على دعم إسرائيل

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الروسي: هناك تخوف من تحول الصراع في غزة إلى إقليمي

النهاردة اليوم الأول.. بدء فحص طلبات اعتراضات المرشحين فى انتخابات الرئاسة

بيعمل باديكير وغزة بتنضرب|حقيقة صورة أثارت الغضب من محمد رمضان.. ما توقيتها؟

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

حدث ليلا| بايدن يشيد بالرئيس السيسي ويعلن موعد دخول المساعدات إلى غزة.. تحذير عاجل من الأرصاد.. الاحتلال يواصل عدوانه

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني الأوضاع في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري | شاهد

طبيبة في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتستغيث من عدد وفيات الأطفال بغزة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت ضجة لـ حورية فرغلي

فيديو تضامن محمد صلاح مع غزة يحقق 50 مليون مشاهدة في ساعة

فيديو

فيديو يثير الجدل لعربات تحمل العلم الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني

مقطع فيديو يثير الجدل لشاب تونسي يستفز السلطة الفرنسية

بكلمات مؤثرة.. أحد الناجين من القصف الإسرائيلي يواسي أسر الضحايا

مقطع فيديو مؤثر لمجموعة صغار قبل الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ