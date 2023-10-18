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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

106 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والأدوية.. قافلة التحالف الوطني إلى قطاع غزة

صلاة الغاءب على شهداء
صلاة الغاءب على شهداء فلسطين في غزة

تفقد اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء ، قافلة مساعدات التحالف الوطني برفح  بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

 

106شاحنات

 

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، أن القافلة تضم 106 شاحنات محملة بنحو 1500 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلي قطاع غزة.

 

أضاف رئيس الإدارة، أن المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات تقوم بجهود كبيرة في استقبال المساعدات المتنوعة التي تصل الي محافظة شمال سيناء، ونقلها وتخزينها في مخازن بمدينة العريش.

 

أشار رئيس الإدارة إلي أن توجيهات المحافظ باستقبال أي كميات من المساعدات سواء التي تصل عبر مطار العريش الدولي او التي تصل برًا عن طريق الشاحنات، وتخزينها تمهيدا لإدخالها إلي قطاع غزة.

 

وقد أدى العشرات صلاة الغائب على الشهداء من المواطنين  الفلسطيني  إثر القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على غزة .

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