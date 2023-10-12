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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء للسفير الأردني: مستعدون لإسعاف المصابين والجرحى الفلسطينيين

مساعدات إغاثة من
مساعدات إغاثة من الأردني لقطاع غزة

استقبل محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم  الخميس، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة والوفد المرافق له، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، ومصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ .


وأكد المحافظ على الجهود الرسمية التي نقوم بها القيادة السياسية المصرية لاحتواء الموقف في غزة وإيصال المساعدات. 

وأشار إلي استعداد مستشفيات المحافظة لاستقبال المصابين والجرحي الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال السفير الأردني بالقاهرة، إن الأردن يقود جهودا سياسية ودبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ضم الوفد المرافق للسفير الأردني كلا من خالد الخالدي الملحق العسكري ،علاء الزهيري المستشار الإعلامي .

12 طن أدوية

من ناحية أخري تفقد المحافظ يرافقه خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء ،مساعدات الإغاثة  الأردنية بعد وصولها إلي مدينة العريش ،تمهيدا لادخالها إلي قطاع غزة.
وقال المحافظ أن المساعدات عبارة عن 12طن من الأدوية والمساعدات الطبية.

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