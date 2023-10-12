احتفالية لطلبة المدارس بسيناء حول حرب أكتوبر

نظمت مديرية الثقافة بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، احتفالية لطلبة المدارس في قصر ثقافة العريش، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتوجيهات اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وقالت منى علي أبو بكر، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، إنه خلال الاحتفالية تم عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر 1973 بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ومرور خمسين عاما عليها.

تحقيق النصر:

وأضافت أن حرب أكتوبر من أهم ذكريات المصريين التي يجب أن توصف للجيل الحالي من أبنائنا الطلبة حتى يعلموا كيف عبر الجيش المصري قناة السويس، وكيف تحقق النصر بعزيمة الجيش المصري وجنوده البواسل وتضحياته للحفاظ على الوطن، ولكي ينمي في نفوس الطلاب روح الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأثناء التحضير لتشغيل الفيلم، تم اكتشاف بعض المواهب لدى الطلاب، فقاموا بإلقاء قصائد شعر عن سيناء وأغانٍ وطنية وأنشودة دينية.

وألقى طالب خطاب الرئيس محمد أنور السادات في ذكرى انتصارات أكتوبر.

وفي الختام، تمت تقديم أغنية خاصة بظاهرة التنمر لحثهم على نبذ هذا السلوك.