الجمعيات التعاونية بسيناء تبحث آلية تخفيض الأسعار



تم عقدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، الاجتماع الشهرى للجمعيات التعاونية بمحافظة شمال سيناء ، بقاعة اجتماعات مديرية التموين برئاسة أمانى رسلان مدير عام المديرية وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتلبية تخفيض الأسعار، بناءا على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



-حيث تم التأكيد على توفير الأدوات المدرسية وشنط المدارس والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وعلى أقساط تيسير على السادة المواطنين

-كما تم التأكيد على طرح كميات من السلع الأساسية والبقوليات والأرز بأسعار مخفضة ،

وكذلك جلب سلع غذائيه ولحوم ودواجن من جهاز الخدمة الوطنية بأسعار مخفضة .



وأكدت أمانى رسلان بأن دور الجمعيات التعاونية هو التخفيف على المواطنين لتوفير احتياجاتهم دون تعظيم هامش الربح تيسير على المواطنين.

كما أشارت أمانى إلى ضرورة قيام الجمعيات بالعودة إلى الشراء المجمع والشراء للسلع من مصادرها لتقليل الوسطاء مما يؤدى لانخفاض الأسعار.