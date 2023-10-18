مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل، كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددًا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

وشهدت القائمة مفاجأة باستبعاد المهاجم أنتوني موديست بجانب حمزة علاء وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول- كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق -محمد هاني - خالد عبد الفتاح.



خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن - بيرسي تاو.