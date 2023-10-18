مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وعقد مارسيل، كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددًا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد من الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.
وشهدت القائمة مفاجأة باستبعاد المهاجم أنتوني موديست بجانب حمزة علاء وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد.
وضمت القائمة كلا من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف.
خط الدفاع: علي معلول- كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق -محمد هاني - خالد عبد الفتاح.
خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا.
خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن - بيرسي تاو.