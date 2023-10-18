عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر  إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏
وعقد مارسيل، كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددًا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏
وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏
وشهدت القائمة مفاجأة باستبعاد المهاجم أنتوني موديست بجانب حمزة علاء وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد.
وضمت القائمة كلا من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول- كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق -محمد هاني - خالد عبد الفتاح.


خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية  - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن - بيرسي تاو.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مختار التتش بالجزيرة تنزانيا فريق سيمبا الدوري الإفريقي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

اعتصام أمام المعبر.. التحالف الوطني يستجيب لدعوة الرئيس السيسي

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

440 جنيها دفعة واحدة| تراجع أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس السيسي يتساءل: لماذا لا تنقل إسرائيل سكان قطاع غزة إلى النقب بدلا من سيناء

المصريون خلف القيادة السياسية للحفاظ على مصر.. رسائل السيسي مع المستشار الألماني

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لـ إسرائيل بشأن المستشفى المعمداني

يوم للتاريخ.. بيان عاجل من نتنياهو خلال زيارة بايدن إلى الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

دياب اللوح: نتمسك بتنفيذ المبادرة العربية للسلام بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين

وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير أراضٍ لإقامة منافذ ومعارض لبيع السلع

انتبهوا.. أسباب غير متوقعة تؤدي إلى الإغماء المفاجئ

تصريح مستفز من الحكومة الألمانية بشأن موعد انتهاء الهجمات الاسرائيلية

استعدادا لحرب طويلة.. إسرائيل توسع عملية الإخلاء على حدود لبنان

تعليق أعمال الحملة الانتخابية لرئيس الوفد 3 أيام حدادا على شهداء غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل نجيب محفوظ من صنع جمال الغيطاني؟.. تفاصيل

ماتت أحلام الصغار.. طفلة من غزة تكتب وصيتها بشكل مؤثر

في عيد ميلادها الـ46.. صور أثارت الجدل لـ حورية فرغلي

لعلاقة عاطفية مليئة بالشغف.. نصائح للاحتفاظ بقلب الرجل والقضاء على الفتور

فيديو

العرب يلغون القمة الرباعية مع بايدن.. سبب آخر بخلاف قصف مستشفى المعمداني| «فيديوجراف»

اكتشاف مقبرة فرعونية حديث الإعلام الغربي.. ماذا بها| فيديوجراف

صورة مزورة.. دليل نتنياهو الوحيد طلع مزيف

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ