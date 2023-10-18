كرم جبر: الرئيس السيسي كشف المؤامرة الصهيونية بشكل واضح

قال كرم جبر رئيس المجلس القومي لتنظيم الإعلام، إن حديث الرئيس السيسي اليوم مع المستشار الألماني كان قويا وواضح للغاية، كما أن الرئيس السيسي كشف المؤامرة التي تقوم بها إسرائيل.

وأضاف "كرم جبر" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "دي إم سي"، أن الدول الغربية تشارك في تلك المؤامرة وتعمل على تجميل وحشية إسرائيل، منوها بأن المستشار الألماني لم يقدم التعزية لأهالي وشهداء فلسطين، في حين أنه تقدم بالتعزية لإسرائيل.

واسترسل: تعبيرات حديث الرئيس السيسي اليوم كانت ظاهرة على وجه المستشار الألماني، منوها بأن المستشار الألماني والرئيس الأمريكي يقدمون كافة السبل لدعم إسرائيل.

وأكد على أن الرئيس السيسي كشف المؤامرة الصهيونية بشكل واضح خلال حديثه اليوم، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمخاطر وإبادة.

