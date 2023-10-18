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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحين إشعار آخر.. أمريكا تعلن تعليق عمل قنصليتها بمدينة أضنة التركية

القنصلية الامريكية
القنصلية الامريكية في اضنة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تعليق عمل قنصليتها في مدينة أضنة التركية جنوبي البلاد مؤقتا بعد مسيرة احتجاجية نظمت مساء اليوم على خلفية الوضع في غزة وهجوم متظاهرين على المبنى .

وقالت القنصلية الأمريكية في بيان، وفقاً لموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية الأمريكية أن  القنصلية الأمريكية في أضنة ستكون مغلقة أمام الزوار حتى إشعار آخر، ويمكن للمواطنين الأمريكيين إعادة جدولة مواعيدهم في السفارة الأمريكية في أنقرة. 

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وأضافت القنصلية  الأمريكية في أضنة  إلى أنه من المتوقع حدوث مظاهرات كبيرة مرتبطة بالأحداث في إسرائيل وقطاع غزة في جميع أنحاء تركيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقامت البعثة الدبلوماسية موظفي الحكومة الأمريكية في تركيا بتقليل الحركة وتجنب الذهاب إلى القنصلية في أضنة.

 تجمع عدة مئات من الأشخاص في أضنة مساء اليوم للاحتجاج على جرائم الاحتلال


ووفقا لتقارير وسائل الإعلام التركية، تجمع عدة مئات من الأشخاص في أضنة مساء اليوم للاحتجاج على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والهجوم على المستشفى الأهلي، ألقى الحشد الحجارة على المحيط الخارجي للقنصلية الأمريكية، وأشعلوا النيران، واخترقوا المحيط الخارجي ودمروا كاميرات المراقبة. 

واستخدمت الشرطة معدات خاصة والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وأصيب شرطي بحجر في وجهه.

أضنة الولايات المتحدة السفارة الأمريكية الالكتروني الغاز المسيل للدموع البعثة الدبلوماسية إسرائيل وقطاع غزة الدبلوماسية الأمريكية

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