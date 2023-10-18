السيسي بطل قومي.. برلماني يطالب الدول العربية باستخدام سلاح البترول لكسر حصار غزة

طالب النائب علاء عبدالنبي ،عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، الدول العربية لاستخدام سلاح البترول للضغط علي الولايات المتحدة الأمريكية وانحيازها الواضح لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقال عبدالنبي ، في تصريحات صحفية اليوم ،إن حالة الحصار التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تستوجب من الدول العربية خاصة المصدرة للنفط ، بضرورة اتخاذ قرار بمنع مد إسرائيل، وحلفائها بالبترول خاصة أنه هو السلاح الأقوي للضغط علي تلك الدول وذلك على غرار ماحدث أثناء حرب أكتوبر المجيدة 1973.

وأكد عبدالنبي ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل قومي أظهر بطولة حقيقية بتصديه ، للمخطط الصهيوني الامريكي ، بتطبيق صفقة القرن التي ارادت قوة الاحتلال من خلالها تهجيرالفلسطينيين الي سيناء، قائلا : الرئيسس السيسي قضى علي احلام اليقظة الإسرائيلية ووقف حجر عثرة أمامها في تطبيق صفقة القرن .

وشدد عبدالنبي علي رفضه التهجير مؤكدا أن مصر تؤكد للعالم بأن أرضنا التي روتها دماء الشهداء من قبل لن تكون مجال للمساومه وإجهاض للقضية العادلة للشعب الفلسطيني ،واننا خلف قيادتنا السياسية وخلف جيشنا العظيم ، كل الدعم للقيادة السياسية.. وخالص العزاء للشهداء في غزة .

واضاف بأنه علي اسرائيل ان تتعلم الدرس جيداً وعلي الشعب الإسرائيلي الذي نعم بالامان لخمسين عاما أن لاينزلق خلف بطولات وادعاءات زائفة.