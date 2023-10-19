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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بمشاركة مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري.. انطلاق فعاليات مبادرة «قطار خير» بالشرقية

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فرح سعيد، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا بعنوان "بمشاركة مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري.. فعاليات "مبادرة قطار خير" بمحافظة الشرقية".

تنظم مؤسسة أبو العينين مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قافلة في محافظة الشرقية، قرية سعود مركز الحسينية، للأسر الأولى بالرعاية، وتتضمن توزيع كراتين للسلع الغذائية، وشنط للمدارس، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، يرافقه المهندس سامي معجل، السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد رمضان وكيل التربية والتعليم بالمحافظة. 

 

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، القافلة الطبية المجانية لتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان، وذلك بقرية سعود دائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بمشاركة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي، وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالتعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ الشرقية الدور الهام الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع محافظات الجمهورية للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى تقديم المحافظة جميع أوجه الدعم اللازم والتنسيق المطلوب مع الجهات المعنية لنجاح الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

وثمن محافظ الشرقية مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى وما يقدمه من فعاليات ومبادرات تساهم في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن المجتمع المصري يضم كوادر شبابية مخلصة استطاعت أن تساهم في تنظيم الفعاليات الخيرية المختلفة، ما كان له أثر إيجابي على المجتمع وخدمة أبنائه.

صباح البلد الإعلامية فرح سعيد مبادرة قطار خير أبو العينين مؤسسة ابو العينين محافظة الشرقية

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