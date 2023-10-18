عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني.. استمرار العمل على قوافل الخير في الشرقية

صدى البلد

تنظم مؤسسة أبو العينين مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قافلة في محافظة الشرقية، قرية سعود مركز الحسينية، للأسر الأولى بالرعاية وتتضمن توزيع كراتين للسلع الغذائية وحلاوة المولد، وشنط للمدارس.

 

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم القافلة الطبية المجانية لتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان وذلك بقرية سعود دائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية بمشاركة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

txt

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. انطلاق القافلة الطبية المجانية بقرية سعود في الشرقية

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

 

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع محافظات الجمهورية للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، مشيراً إلى تقديم المحافظة كافة اوجه الدعم اللازم والتنسيق المطلوب مع الجهات المعنية لنجاح الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

 

وثمن محافظ الشرقية مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى وما يقدمه من فاعليات ومبادرات تساهم في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم ، مشيراً إلى أن المجتمع المصري يضم كوادر شبابيه مخلصه استطاعت ان تساهم في تنظيم الفاعليات الخيرية المختلفة مما كان له أثر إيجابي علي المجتمع وخدمة أبنائه.

 

وكان طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، قد كشف عن تفاصيل انطلاق قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم الأشقاء في فلسطين، وتشارك في القافلة العديد من المؤسسات الاهلية ومنها مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري.

 

وقال طلعت عبد القوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد" في وقت سابق:" القوافل المصرية في طريقها إلى معبر رفح في شمال سيناء ".

a22caff8-6f32-4fb2-836d-583b05733618
a22caff8-6f32-4fb2-836d-583b05733618
e8c4823b-e82e-4fb8-8302-147c681989f3
e8c4823b-e82e-4fb8-8302-147c681989f3
96d04f1e-4c22-4560-a9c8-5c8ba2964eb3
96d04f1e-4c22-4560-a9c8-5c8ba2964eb3
5c0b4fef-99d4-4605-ac28-c70c27a3ab9b
5c0b4fef-99d4-4605-ac28-c70c27a3ab9b
12eba0f4-5f2f-4f73-a6f8-5e95d022a1ac
12eba0f4-5f2f-4f73-a6f8-5e95d022a1ac
172b0aa5-d105-4fc3-b118-56d5dd2937a4
172b0aa5-d105-4fc3-b118-56d5dd2937a4
729a6b4d-e6c8-4cad-8abf-cc5f47606dd7
729a6b4d-e6c8-4cad-8abf-cc5f47606dd7
409f637b-2245-413f-8f34-731a51564bd6
409f637b-2245-413f-8f34-731a51564bd6
التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القافلة الطبية المجانية تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة للمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

اعتصام أمام المعبر.. التحالف الوطني يستجيب لدعوة الرئيس السيسي

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

440 جنيها دفعة واحدة| تراجع أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس السيسي يتساءل: لماذا لا تنقل إسرائيل سكان قطاع غزة إلى النقب بدلا من سيناء

المصريون خلف القيادة السياسية للحفاظ على مصر.. رسائل السيسي مع المستشار الألماني

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لـ إسرائيل بشأن المستشفى المعمداني

يوم للتاريخ.. بيان عاجل من نتنياهو خلال زيارة بايدن إلى الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير أراضٍ لإقامة منافذ ومعارض لبيع السلع

انتبهوا.. أسباب غير متوقعة تؤدي إلى الإغماء المفاجئ

تصريح مستفز من الحكومة الألمانية بشأن موعد انتهاء الهجمات الاسرائيلية

استعدادا لحرب طويلة.. إسرائيل توسع عملية الإخلاء على حدود لبنان

تعليق أعمال الحملة الانتخابية لرئيس الوفد 3 أيام حدادا على شهداء غزة

106 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والأدوية.. قافلة التحالف الوطني إلى قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل نجيب محفوظ من صنع جمال الغيطاني؟.. تفاصيل

ماتت أحلام الصغار.. طفلة من غزة تكتب وصيتها بشكل مؤثر

في عيد ميلادها الـ46.. صور أثارت الجدل لـ حورية فرغلي

لعلاقة عاطفية مليئة بالشغف.. نصائح للاحتفاظ بقلب الرجل والقضاء على الفتور

فيديو

العرب يلغون القمة الرباعية مع بايدن.. سبب آخر بخلاف قصف مستشفى المعمداني| «فيديوجراف»

اكتشاف مقبرة فرعونية حديث الإعلام الغربي.. ماذا بها| فيديوجراف

صورة مزورة.. دليل نتنياهو الوحيد طلع مزيف

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ