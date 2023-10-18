بمشاركة مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني.. استمرار العمل على قوافل الخير في الشرقية

تنظم مؤسسة أبو العينين مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قافلة في محافظة الشرقية، قرية سعود مركز الحسينية، للأسر الأولى بالرعاية وتتضمن توزيع كراتين للسلع الغذائية وحلاوة المولد، وشنط للمدارس.

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم القافلة الطبية المجانية لتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان وذلك بقرية سعود دائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية بمشاركة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع محافظات الجمهورية للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، مشيراً إلى تقديم المحافظة كافة اوجه الدعم اللازم والتنسيق المطلوب مع الجهات المعنية لنجاح الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

وثمن محافظ الشرقية مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى وما يقدمه من فاعليات ومبادرات تساهم في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم ، مشيراً إلى أن المجتمع المصري يضم كوادر شبابيه مخلصه استطاعت ان تساهم في تنظيم الفاعليات الخيرية المختلفة مما كان له أثر إيجابي علي المجتمع وخدمة أبنائه.

وكان طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، قد كشف عن تفاصيل انطلاق قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم الأشقاء في فلسطين، وتشارك في القافلة العديد من المؤسسات الاهلية ومنها مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري.

وقال طلعت عبد القوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد" في وقت سابق:" القوافل المصرية في طريقها إلى معبر رفح في شمال سيناء ".

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