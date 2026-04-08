محافظ الغربية يشدد الرقابة التموينية استعدادًا لأعياد الربيع.. وضبط 5040 قطعة حلويات مجهولة

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال أعياد الربيع، وتنفيذًا لتوجيهاته بإحكام السيطرة على السلع والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات، التي نُفذت بعدد من المراكز، عن ضبط 600 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أسواق بمدينة طنطا، إلى جانب تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

وفي مركز السنطة، تم ضبط 5040 قطعة حلويات مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها داخل مخزن مواد غذائية، فضلًا عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية غير المطابقة للاشتراطات الصحية، وتحرير محاضر للمخالفين.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تمكنت الحملات بمركز المحلة الكبرى من ضبط بدال تمويني قام بتجميع والتصرف في 1693 سلعة تموينية مدعمة (سكر – زيت – مكرونة) بالمخالفة للقانون، إلى جانب ضبط كميات من الأسماك والرنجة داخل مصانع غير مرخصة.

وفي بسيون، تم ضبط تاجر تمويني لتجميع سلع مدعمة، إلى جانب ضبط 2 طن منظفات صناعية بدون بيانات، وكميات من المواد البترولية والأعلاف مجهولة المصدر، مع تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء السلع، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتلاعب بالدعم، واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.