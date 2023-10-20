فتوح يؤجل تجديد عقد معلول مع الأهلي| إعلامي يكشف التفاصيل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تسبب في تأجيل ملف تجديد عقد التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي بعد قرار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في الأيام الماضية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الأهلي اتخذ قرار غير رسمي من جانب لجنة التخطيط برئاسة بتأجيل ملف تجديد عقد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء حتى نهاية ديسمبر المقبل لحين انتهاء المشاركة في كأس العالم للأندية".

وتابع:".يرغب النادي الأهلي في معرفة مصير أحمد فتوح مع نادي الزمالك وتجديد عقده من عدمه عقب انتهاء الانتخابات ".

وأضاف:"في حال عدم تجديد فتوح عقده مع الزمالك حتى يناير المقبل وعدم تحقيق شروطه المادية سيعرض الأهلي على اللاعب بشكل رسمي الانتقال إلى القلعة الحمراء وتقديم اغراءات مالية قوية والدخول ضمن الفئة الأولى مثل محمد الشناوي وحسين الشحات وإمام عاشور مع بعض الحملات الإعلانية لاقناعه بالانتقال إلى الأهلي".