عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في حال عدم تجديده.. إعلامي: زد أتم اتفاقه مع أحمد فتوح.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تطورات انتقال أحمد فتوح نجم الزمالك لنادي زد  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي : زد اتم اتفاقه مع أحمد فتوح في حال عدم تجديده للزمالك.

وانتظم أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

وتواجد الثلاثي في تدريبات الزمالك بعد العودة من صفوف المنتخب الأول عقب خوض مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين في الإمارات.

 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عاد إلى القاهرة قادما من إنجلترا بعد زيارة سريعة لأسرته.

 

ووصل المدير الفني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لمواصلة مهام عمله وقيادة تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

 

وقاد أوسوريو مران فريق الكرة الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

 

أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك أحمد فتوح أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صحراء النقب.. السيسي يكشف المستور ويفضح مخطط إسرائيل في سيناء

بيج رامي باكيا: عمري ما حسيت في حياتي بأكتر من كده مهانة

مصر تنتفض استجابةً لنداء السيسي.. عندما تكون مسافة السكة قولا وفعلا

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مباحثات بايدن والسيسي عن قطاع غزة

بعد المعمداني.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى القدس بغارات جوية

عنف لا يمكن تحمّله | 10 تصريحات لـ محمد صلاح عن غـزة

ترشيحاتنا

استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي لعمارة مأهولة شمال غزة

قوات إسرائيلية تقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

بسبب غزة.. منى الشاذلي تهاجم المنصات: إخراس كلمة الحق

مرسيدس تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات السيارات الكهربائية

صحراء النقب.. السيسي يكشف المستور ويفضح مخطط إسرائيل في سيناء

بمعالج كوالكوم.. أنسب تابلت شاومي للشباب والفئة المتوسطة في السوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتستغيث من عدد وفيات الأطفال بغزة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت ضجة لـ حورية فرغلي

فيديو تضامن محمد صلاح مع غزة يحقق 50 مليون مشاهدة في ساعة

بعد استشهاد جميع أفراد عائلته.. فيديو يوثق ملازمة طائر لكتف طفل فلسطيني

فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لبكاء أم لما حدث لطفلتها الرضيعة

ما حدث كان صدمة.. مقطع فيديو مؤثر لطفل يروي كيف توفى أخيه

كلمات ترحيب.. قصة الروبوت رانيا مع زوار معرض جيتكس دبي "فيديوجراف"

فيديو لأطفال غزة وهم يغنون قبل استشهادهم يثير ضجة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ