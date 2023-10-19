في حال عدم تجديده.. إعلامي: زد أتم اتفاقه مع أحمد فتوح.. تفاصيل

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تطورات انتقال أحمد فتوح نجم الزمالك لنادي زد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي : زد اتم اتفاقه مع أحمد فتوح في حال عدم تجديده للزمالك.

وانتظم أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد الثلاثي في تدريبات الزمالك بعد العودة من صفوف المنتخب الأول عقب خوض مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين في الإمارات.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عاد إلى القاهرة قادما من إنجلترا بعد زيارة سريعة لأسرته.

ووصل المدير الفني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لمواصلة مهام عمله وقيادة تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وقاد أوسوريو مران فريق الكرة الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.