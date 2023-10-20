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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أشرف زكي: الرئيس السيسي يدرك تمامًا توجهات وآراء الشعب المصري

صدى البلد

أثنى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على القرار الحازم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية. 

وقال زكي إنه يشعر بالامتنان الشديد تجاه هذا القرار، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي يدرك تمامًا توجهات وآراء الشعب المصري والشعب الفلسطيني.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية خلال مداخلته في قناة دي ام سي، أن مصر تعمل بقوة من أجل إيجاد حلا سريعًا للقضية الفلسطينية ولإنقاذ الشعب الفلسطيني من الجرائم التي يتعرض لها جراء هذا العدوان الوحشي والاستبداد.

وأشار زكي إلى أن نقابة المهن التمثيلية شهدت مظاهرات داعمة للرئيس السيسي وأبدت رفضها الشديد لفكرة نقل الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

 

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