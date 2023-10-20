سفير فلسطين بالقاهرة: تهجير سكان غزة إلى سيناء هو مخطط صهيوني

أكد دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، أن تهجير سكان غزة إلى سيناء هو مخطط صهيوني قديم تم طرحه منذ الخمسينيات ومُعاد طرحه في عام 1973، وأصبح يُطرح من جديد من قبل نتنياهو. وشدد على أن فلسطين رفضت مشاريع التوطين ودعوات هجرة الشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وأوضح أن هذا التهجير يهدف إلى استعمار ومحو الهوية الفلسطينية والقضية الفلسطينية بشكل كامل، وأشار إلى فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الروسي لوقف العدوان على غزة.

وحذر السفير الفلسطيني أيضًا من خطورة الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تم تسجيل آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين جراء العدوان الإسرائيلي.