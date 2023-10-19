عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض ينشر صورة تكشف انتشار القوات الخاصة الأمريكية في إسرائيل

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

نشر فريق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على وسائل التواصل الاجتماعي صورة له وهو يصافح القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في إسرائيل، دون تنقيح وجوههم أو غيرها من السمات التعريفية.

 

وقال المنشور الذي تم حذفه الآن على حساب البيت الأبيض: “بايدن التقى بالقوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في إسرائيل لشكرهم على شجاعتهم والعمل الذي يقومون به ردا على هجوم حماس”.

 

وأظهرت الصورة الأصلية وجوه أربعة رجال، جميعهم يرتدون رقع العلم الأمريكي وسرعان ما تم التعرف عليهم على أنهم أعضاء في مجموعة التطبيقات القتالية النخبوية (CAG)، المعروفة أيضا باسم قوة دلتا وفرقة العمل الخضراء.

 

وتم حذف المنشور بعد ساعة، ولكن تم مشاهدته بالفعل من قبل “مئات الآلاف” من الأشخاص، وفقا لمحلل الاستخبارات سام شوميت.

جو بايدن القوات الخاصة الامريكية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف سيناء من خريطة مصر يزعج الملايين .. إليك الحكاية كاملة

بعد فضح السيسي مخطط تل أبيب في سيناء.. مصر تفاجئ إسرائيل بخطوة "مرعبة"

أول تعليق من Google لـ صدى البلد على حذف سيناء من الخرائط

حدث مهم يغير الأوضاع في غزة بعد 12 ساعة.. ماذا ستفعل مصر؟

بيان عاجل من حماس بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

هل حقاً ذكاء اصطناعي؟| خبير لغة جسد يكشف سر جمود محمد صلاح بفيديو دعم غزة.. وهذه حقيقة إيقافه

81 طن .. وصول أضخم طائرة مساعدات بولندية لغزة إلى مطار العريش

2700 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19-10-2023

موضوعات متعلقة

البنتاجون يكشف تفاصيل اعتراض صواريخ الحوثي قرب اليمن

ملك المغرب يعين سفيرا جديدا لدى مصر

ولي العهد السعودي يؤكد لـ جوتيرش على ضرورة فتح ممرات إنسانية في غزة

بيان عاجل من حماس بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

طوفان من صواريخ حزب الله.. إسرائيل مهددة بفقدان أهم أسلحتها الدفاعية

مسئول أمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ على القوات البحرية قرب اليمن

روسيا: أمريكا “الفاشلة” دفنت عملية السلام وآمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم

السفير الإيراني في لبنان: المقاومة لن تبقى صامتة أمام استهداف قطاع غزة

ترشيحاتنا

بعد العراق واليمن.. هجوم على القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا

حاخام: نحن نناهض الصهيونية وندافع عن فلسطين ضد الهجمات الإسرائيلية الوحشية

تفجير خط الغاز الواصل إلى قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" شرقي سوريا

عمرو يوسف عن وقفة المنصة: بكرة هنوصل صوتنا للعالم

بيان عاجل من 35 عضوا في الكونجرس الأمريكي بشأن إنقاذ غزة

تفاقم الأزمة الإنسانية.. ألمانيا تزيد مساعدات الإغاثة بقطاع غزة بمقدار 50 مليون يورو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبر هيرو بعلم فلسطين..تونسي بفرنسا يثير غضب الشرطة بالرقص على أنغام "دمي فلسطيني"

شاهد ياسمين الخطيب بدون مكياج علي السوشيال ميديا

رجع فخر العرب.. ماذا قالت الصحافة العالمية وجمهور محمد صلاح عن فيديو دعم غزة؟

قصة مؤثرة لاستشهاد شقيقان فلسطينيان وزوجاتهم برصاص الاحتلال: ربوا عيالهم سوا

فيديو

فتح معبر رفح غدًا .. وارتفاع عدد الشهداء لـ4859

حذف سيناء من على خريطة مصر .. تفاصيل مهمة / فيديو جراف

لا تنازل عن أرض مصر.. رسائل قوية للنائب محمد أبو العينين.. فيديو

شهادة رد الجميل.. تفاصيل أعلى عائد في البنوك لكبار السن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ