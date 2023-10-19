البيت الأبيض ينشر صورة تكشف انتشار القوات الخاصة الأمريكية في إسرائيل

نشر فريق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على وسائل التواصل الاجتماعي صورة له وهو يصافح القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في إسرائيل، دون تنقيح وجوههم أو غيرها من السمات التعريفية.

وقال المنشور الذي تم حذفه الآن على حساب البيت الأبيض: “بايدن التقى بالقوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في إسرائيل لشكرهم على شجاعتهم والعمل الذي يقومون به ردا على هجوم حماس”.

وأظهرت الصورة الأصلية وجوه أربعة رجال، جميعهم يرتدون رقع العلم الأمريكي وسرعان ما تم التعرف عليهم على أنهم أعضاء في مجموعة التطبيقات القتالية النخبوية (CAG)، المعروفة أيضا باسم قوة دلتا وفرقة العمل الخضراء.

وتم حذف المنشور بعد ساعة، ولكن تم مشاهدته بالفعل من قبل “مئات الآلاف” من الأشخاص، وفقا لمحلل الاستخبارات سام شوميت.