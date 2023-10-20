رسميا .. خالد لطيف يعتذر عن خوض انتخابات الزمالك اليوم

قرر خالد لطيف الاعتذار عن خوض انتخابات الزمالك والتي ستقام اليوم في مقر النادي .

وكانت مديرية الشباب والرياضة قررت اعتماد ترشح حسام المندوة علي منصب أمين الصندوق في الانتخابات .

وكان استبعاد حسام المندوه جاء بعد خطاب من الشئون القانونية في وزارة الشباب والرياضة إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تؤكد خلاله ضرورة استبعاد المندوه وتنفيذ الحكم الصادر باستبعاده من القضاء الإداري في الدعوى المقامة من كريم عادل عبيد.

وتنطلق اليوم الجمعة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لدورة 2023-2027، ويبدأ تصويت الأعضاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً.

ويشترط لدخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت إظهار إثبات شخصية متمثلة في بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر إضافة إلى بطاقة العضوية.