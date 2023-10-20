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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يكشف عن تشكيل الفريق لمواجهة سيمبا وبديل معلول

صدى البلد

أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لديه عدة بدائل في مركز الظهير الأيسر مثل كريم الدبيس الذي حصل على فرصة المشاركة في فترة سابقة.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كريم الدبيس وكوكا وحسين الشحات هم الأقرب للمشاركة بشكل أساسي، والأهلي لديه بدائل مميزة في غياب أي لاعب سواء علي معلول".

 

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وأضاف: "الأهلي لديه عناصر جيدة في خط الهجوم، خصوصا بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا، وهناك تفوق واضح لوسط الملعب أيضا في المباريات الاخيرة ظهر ذلك في لقاء الإسماعيلي من الأهداف الثلاثة التي تم صناعتها من لاعبي الوسط".

وواصل: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لديه عدة سيناريوهات في المباريات، ويقوم تغيير طريقة اللعب أكثر من مرة، ويهاجم عن طريق ديانج من وسط الملعب بالإضافة إلى ثلاثي الهجوم، وسيعمل على عدم استقبال أهداف، وتحقيق نتيجة جيدة لعدم الدخول في دوامة".

وأكمل: " تشكيل الأهلي الأقرب محمد الشناوي، كريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج، وحسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا".

وزاد: "كوكا يسير بشكل جيد في المباريات الأخيرة وانضم لمنتخب مصر، وسيعمل على اغلاق الجبهة اليسرى دفاعيًا بـ كريم الدبيس وكوكا مع استغلال انطلاقات حسين الشحات".

وأتم: "التعادل هو النتيجة الأقرب بين الأهلي وسيمبا التنزاني".

الأهلى الاسماعيلي الخطيب الحديدي برنامجه بوكس تو بوكس بيرسي تاو حسين الشحات

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