موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي.



يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراته القادمة أمام فريق سيمبا التنزاني اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي عبر قناة أبو ظبي.

بينما يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي يوم ٢٤ اكتوبر .

وتقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في حال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يوم 29 أكتوبر الجاري على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر المقبل.

ويغيب عن الأهلي علي معلول نجم الفريق في ظل عدم لحاقه ببعثة الفريق في دار السلام كما يغيب عبدالمنعم الإصابة.