الدوري الأفريقي.. ميكيسوني يقود هجوم سيمبا أمام الأهلي

أعلن أوليفيرا المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الأهلي المرتقبة، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي.



وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لويس ميكيسوني يقود هجوم سيمبا التنزاني أمام الأهلي".

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا ، الأربعاء الماضي ، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.

وحال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بطل مصر، سيلتقى مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائي، على أن يجمع نصف النهائي الآخر، بين الفائز من الوداد المغربى وأنيميا النيجيرى ضد المتأهل من الترجي التونسى ومازيمبي الكونغولى