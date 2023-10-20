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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيوت سُويت بالأرض|سكان مدينة الزهراء في غزة يتفقدون حجم الدمار إثر غارة إسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية

تواصل طائرات الجيش الإسرائيلي غاراتها على منازل المواطنين الفلسطينيين والشقق السكنية في مختلف قطاع غزة، موقعة ضحايا في صفوف المدنيين، ودمارا مهولاً في الممتلكات العامة والبنية التحتية.

وتجمع سكان مدينة الزهراء جنوب القطاع لتفقد ما تبقى من مساكنهم، بعد أن حولتها غارة إسرائيلية إلى ركام. وكانت الطائرات الإسرائيلية قد استهدفت ثلاثة أبراج سكنية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

ويتواصل الحصار المطبق على قطاع غزة، وقطع امدادات المياه والمستلزمات الصحية والغذاء، فيما تدهور الوضع الصحي والإنساني بصورة بالغة الخطورة، مع نفاد الأدوية والمستحضرات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كلياً، وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة. فيما يواصل الإعلام الإسرائيلي  التلويح بالدخول البري الى غزة. 

غزة قطاع غزة يورونيوز وزارة الصحة الفلسطينية توك شو صدى البلد

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