نقيب المحامين يلتقى وزير الصحة لبحث تطوير منظومة علاج المحامين

التقى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الخميس، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، في مكتبة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تطوير منظومة علاج المحامين.

بحث نقيب المحامين، مع وزير الصحة، خلال اللقاء امكانية عقد بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ووزارة الصحة لتحسين وتطوير منظومة العلاج بنقابة المحامين، وتوفير كل الدعم الطبي اللازم للمحامي وأسرته.

واتفق الأستاذ عبدالحليم علام، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، على إعداد بروتوكول تعاون، لتوفير كافة الخدمات الطبية للسادة المحامين وأسرهم.