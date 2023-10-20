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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسبنا الله ونعم الوكيل.. فتيات سوهاج يدعمن القضية الفلسطينية ويرفضن التهجير

صدى البلد

"حسبنا الله ونعم الوكيل.. أرواحنا فداكي يا أقصى.. القدس عربية القدس إسلامية.. حسبنا الله ونعم الوكيل"، بهذه الهتافات تعالت أصوات فتيات سوهاج، وكانت نبراتهن تمتلئ بالحزن والشجاعة والإقدام.

فتيات في عشرينات وثلاثينات العُمر، يقفن إلى جوار بعضهن البعض في صفوفً وتتعالى أصواتهن بما يعبر عن آرائهن فيما يخص القضية الفلسطينية، ودعم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو رفض تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

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آلاف المواطنين يتوافدون للاحتشاد في ميدان الشبان بسوهاج

ويشهد ميدان الشبان المسلمين دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، عقب صلاة الجمعة، مسيرة حاشدة، ضمت آلاف المواطنين؛ من أجل دعم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في رفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأكد ابناء محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، أنهم يدعمون القضية الفلسطينية ويقفون إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين جانبًا إلى جنب، كما أنهم يدعمون قرار الرئيس السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية في سيناء.

مسيرة حاشدة في سوهاج لرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

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ويقف آلاف المواطنين من أبناء وأهالي محافظة سوهاج، صفًا واحدًا من أجل دعم قرار الرئيس السيسي، في رفض تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية في سيناء، داعمين القضية الفلسطينية هاتفين:" معاك ياريس.. معاك يا سيسي.. القدس عربية إسلامية.. بالروح بال.د.م نفديكي يا فلسطين".

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه يستمر توافد الطلاب للتبرع بالدم لصالح الاشقاء الفلسطنيين بمقري الجامعة القديم والجديد.

وأضاف أن هذه الحملة الإنسانية التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ جاءت للتأكيد على مدى دعم المصريين لأبناء الشعب الفلسطيني والوقوف جانبهم في محنتهم إثر الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد الآلاف منهم.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج فلسطين القضية الفلسطينية سيناء

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