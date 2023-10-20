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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدي شعرة منه.. فلسطيني صغير السن يودع شقيقه بطريقة مؤثرة

طفل يودع اخيه بطريقة
طفل يودع اخيه بطريقة مؤثرة

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لطفل يودع أخاه الصغير بعد إصابته في هجمات الإحتلال الإسرائيلي على غزة.

 

طفل يودع اخاه الصغير في مشهد مؤثر 

 

وظهر الطفل وهو مصاب بالعديد من الجراح في ذراعه، ورأسه، وهو يبكي بحرقة شديدة خلال توديع أخاه الصغير والذي استشهد في احداث غزه، والتي استهدفت بشكل كبير الأطفال.

 

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وحاول كل من حول الطفر لك بتهدئته، وتذكيرة بقضيه بلده فلسطين، وحق اخيه الذي لة يجب ان ينساه، والتأثر من الإحتلال الإسرائيلي، والذي تسبب في فقدانه لاخاه.

 

ووسط كل من حوله فأجهم الطفل بطلب غريب، وهو خصله من شعر اخيه، حتى يظل يتذكره دائما، وبالفعل بعد حضوله على شعر مز شعر اخيه ظل يردد بحرقة، ويقول : “مع السلامة يا عمري .. مع السلامة يا قلبي”.

 

طفل يودع اخيه بطريقة مؤثرة
طفل يودع اخيه بطريقة مؤثرة
طفل أخاه الاحتلال الاسرائيلي فلسطين غزة

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