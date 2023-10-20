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رئيس التحرير
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مفتي الجمهورية: صمود الشعب الفلسطيني شيء ملهم| فيديو

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه افتقد حضور الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية في مؤتمر الإفتاء هذا العام؛ بسبب الأحداث المؤسفة في غزة.

وقال المفتي خلال مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، إن  القضية الفلسطينية حية في الوجدان المصري والعربي، وكل كلماتنا التي قيلت ودعمت الموقف الفلسطيني هي واجب الوقت وما يحدث في الأراضي الفلسطينية من تقتيل وهدم أمر محزن.

الموقف الفلسطيني

وتابع: ما نراه من صمود للشعب الفلسطيني شيء ملهم، وحاولنا أن ندعم الموقف الفلسطيني ولو بكلمات، لأن الرأي العام عندما يتشكل ويكون قويًّا ويقف موقفًا حقيقيًّا فلا بد أنه سيحدث تغييرًا، والكلمات التي قيلت في المؤتمر كانت تعبر عن حرقة كبيرة وكانت نابعة من الضمير الإنساني المهموم بقضايا الأمة، وهي صرخة حقيقية في وجه هذا العدوان الغاشم.

وأوضح المفتي، أنه يجب علينا أن ندرك أهمية الدور الخطير لعلماء الأمة في حماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية لبلادهم، ودورهم الهام في دحر مخططات نشر الفتنة والفوضى.

الأراضى الفلسطينية الإعلامي حمدي رزق الديار الفلسطينية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام مفتى

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