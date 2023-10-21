دفتر توفير بمميزات عديدة.. الشروط والخطوات

يحرص الشعب المصري على اقتطاع جزءا من الموارد المالية المخصصة لنفقات احتياجات كل بيت، ويلجأ للتوفير بمكاتب البريد كوسيلة من الوسائل الآمنة للادخار والمعروفة منذ القدم.

ولاستخراج دفتر توفير هنك عدة خطوات على الراغب في فتح دفتر توفير أن يقوم بها من خلال مكاتب البريد القريبة لمنطقته، ويوضح صدى البلد في خطوات شروط فتح حساب توفير بالبريد:

- السن: من 16 سنة.

- نوع العميل: متاح للأفراد أو الشركات.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 100 جنيه للأفراد، و1000 جنيه للشركات، والحد الأقصى 10 ملايين جنيه للشركات والأفراد.

مميزات فتح حساب توفير بالبريد المصري

- فتح الحساب وإصدار كشف الحساب بخطوات بسيطة من أي فرع من فروع البريد.

- يوجد رسوم ربع سنوية على الحسابات حسب الشريحة وفقا لقيمة المبلغ المودع بالحساب، وكذلك مصادقات في نهاية السنة.

- العائد السنوي: 7% يصرف سنوياً.

- متاح ماكينات الصراف الآلي ATM خاصة بالبريد أو ماكينة أي بنك أخر، ويمكن من خلالها:

1- الصرف.

2- الاستعلام عن الرصيد، وذلك عبر البطاقات.

- إمكانية السحب والشراء دولياً أو محلياً، عبر بطاقات فيزا وماستر كارد.

إمكانية فتح حساب قاصر، بالأوراق الآتية:

1- صورة بطاقة الولي: الأب، أو الجد من الأب في حالة الوفاة.

2- شهادة الميلاد.

- إمكانية التعامل بتوكيل: إحضار صورة البطاقة للوكيل والموكل، بالإضافة إلى توكيل متضمن حق فتح حساب إيداع وسحب..

فيزا البريد المصري

ويقدم البريد المصري ، فيزا يلا باي Yalla Pay هي بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع صادرة عن البريد المصري، سهلة الاستخراج ولا تحتاج إلى أي ضمانات، تستخدم في إجراء العديد من المعاملات المالية مثل استقبال وإرسال الأموال إلى كل أنحاء العالم، وشراء الاحتياجات اليومية من المتاجر وعبر الإنترنت وتسديد الفواتير وغيرها.

فيزا يلا باي Yalla Pay هي جزء من مبادرة “يلا” التي أطلقها البريد المصري، وهي ثمرة التعاون بين ثلاث جهات كبرى، الأولى هيئة البريد المصري بثقلها الحكومي وخططها لتطبيق الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية والحكومية، وإنشاء قنوات رقمية لتمكين المواطنين من الحصول عليها بيسر تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

من المتوقع أن تحقق فيزا يلا نجاحًا كبيرًا بسبب شموليتها ودعم البريد المصري لها، وقد نجحت بالفعل في الفوز بجائزة الابتكار 2021 من اتحاد البريد اليورومتوسطى متفوقة على ابتكارات من 23 دولة عربية وأوروبية.

ما هو تطبيق سوبر يلا؟

تطبيق سوبر يلا هو الشق الثاني من مبادرة “يلا” التي أطلقها البريد المصري في إطار تنفيذ التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بسهولة. يُعد تطبيق يلا الشامل بمنزلة أول تطبيق سوبر من نوعه في المنطقة، ويعمل حاليًا في مصر وقريبًا في كل من السعودية والإمارات.

التطبيق السوبر أو التطبيق الفائق هو مصطلح يطلق على تطبيقات الهاتف المحمول الذي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة، التي تشمل الجوانب الشخصية والتجارية معًا، بما في ذلك الدفع ومعالجة المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول، ليصبح هذا النوع الجديد من التطبيقات فعليًا منصة تجارة واتصالات قائمة بذاتها من المتوقع أن تهيمن بإمكاناتها الكبيرة على صناعة الخدمات الرقمية. من أبرز الأمثلة عليها تطبيق Wechat الصيني وPaytm الهندي.

مميزات بطاقة يلا باي Yalla Pay

تجتمع في نظام “يلا” المكون من الفيزا والتطبيق، العديد من المميزات الشاملة التي تجعل منه محفظة إلكترونية وتطبيق تسوق ومساعد مالي وبطاقة ائتمانية، بل وأداة لتصفح الأخبار. فيما يلي عرض لأبرز هذه المميزات:

أولًا: مميزات بطاقة يلا باي

إرسال واستقبال الأموال في جميع أنحاء العالم عبر رمز الاستجابة السريعة QR Code والاتصال قريب المدى NFC، رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى اسم حساب يلا والبنوك الإلكترونية مثل باي بال.

الشراء عبر الإنترنت.

طرق متنوعة لإيداع المال في فيزا يلا باي سواء نقدًا من مكاتب البريد أو باستخدام التحويلات المصرفية أو من أعضاء يلا الآخرين. وقريبًا من أجهزة الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية وباي بال.

إنجاز خدمات البريد مثل: إرسال الحوالات والإيداع والسحب.

ثانيًا: مميزات تطبيق سوبر يلا

دفع فواتير الإنترنت والكهرباء والغاز والمياه والهاتف الأرضي والمحمول والإعلام التلقائي بصدورها وخاصية الدفع التلقائي.

الحصول على قسائم شراء وتخفيضات قيمة من خلال برنامج ولاء “يلا عروض”.

طلب الاحتياجات اليومية من الطعام والبقالة إلى تذاكر السفر وشحن الهاتف المحمول، فضلًا عن التبرعات والخدمات التعليمية والحكومية.

شراء الأدوية وتوصيلها إلى المنزل عبر تصوير وصفة الطبيب (الروشتة).

مراقبة النفقات وتتبعها وتحليل أنماطها ووضع حد أقصى لأوجه الصرف.

بعض الملاحظات على فيزا يلا باي

فيزا يلا هي فيزا حديثة الإصدار حتى كتابة هذه السطور، لا تزال قيد التجربة من قبل المستهلكين الأوائل، غير أنه في ضوء الخصائص المعروفة عن الفيزا وتجارب بعض المستخدمين يتضح أن عيوب فيزا يلا باي تتلخص في:

الفيزا هي محفظة متنقلة وليست حسابًا بنكيًا، ما يعني أن هناك حدًا أقصى للإيداع بها، ولا تملك رقم الحساب الدولي IBAN.

يوجد حد أقصى للسحب النقدي والمشتريات.

الخدمة حديثة نسبيًا، وبعض المعلومات غير واضحة مثل بعض الرسوم.

لا تتوفر في كل فروع البريد المصري.

تطبيق “سوبر يلا” لا زال غير مستقر.

لا يمتلك موظفي البريد المصري المعرفة الكافية حول البطاقة.

طرق استخراج فيزا يلا باي Yalla Pay من البريد المصري

من السهل الحصول على فيزا يلا بإحدى طريقتين:

التوجه إلى أحد فروع مكاتب البريد: يمكنك شراء Yalla Visa من مكاتب البريد المنتشرة في كل مكان، وستحصل عليها فورًا بعد ملأ طلب التسجيل مقابل رسوم تبلغ 20 جنيهًا.

عبر الإنترنت: قم بتنزيل تطبيق يلا باي على الهاتف المحمول، واضغط على أيقونة “يلا فلوس” واختر “طلب” سيتم الاتصال بك في وقتٍ وجيز لتأكيد الطلب، وسيصلك مندوب إلى باب المنزل في غضون عدة أيام، لملأ الاستمارة وتسليم الفيزا مع دفع رسوم تبلغ 50 جنيهًا.

خطوات استخراجها في كلتا الطريقتين، تتلخص في تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وملأ بيانات مثل الاسم ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.

كيفية تفعيل بطاقة يلا باي؟

بعد استلام بطاقة يلا باي ستتمكن من تفعيلها عبر الآتي:

إرسال رسالة قصيرة تتضمن آخر 6 أرقام في بطاقة الفيزا، من هاتفك المحمول الوارد في طلب التسجيل إلى رقم 6789.

التواصل مع خدمة عملاء البريد المصري على رقم 16789.