رسمياً| فوز هاني برزي بعضوية فوق السن في انتخابات الزمالك بـ 12872 صوتا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك النتائج النهائية في الانتخابات بعد الانتهاء من فرز الأصوات على جميع المقاعد، والتي شهدت فوز هاني برزي ١٢٨٧٢ صوتا على عضوية فوق السن.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديدة :

رئيس مجلس الإدارة

حسين لبيب ١٥٢٢٩ صوتا

نائب الرئيس

هشام نصر ٩٤٨٠ صوتا

أمين الصندوق

حسام المندوة ١٢٤٣١ صوتا

- عضوية فوق السن

أحمد سليمان ١٥٤٣٣ صوتا

حسين السيد ١٠٦٢٨ صوتا

عمرو ادهم ١٠٧٧٢ صوتا

هاني شكري ١٢٠١١ صوتا

هاني برزي ١٢٨٧٢ صوتا

محمد طارق ١٠٧٤١ صوتا

- عضوية تحت السن

نيرة الاحمر ١٤٢٠٢ صوتا

أحمد خالد حسانين ١٣٦١٧ صوتا

رامي نصوحي ١١٠٣٩ صوتا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي، بعد غلق باب التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

وفُتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، واستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

النظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.