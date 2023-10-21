عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسمياً| فوز هاني برزي بعضوية فوق السن في انتخابات الزمالك بـ 12872 صوتا

هاني برزي
هاني برزي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك النتائج النهائية في الانتخابات بعد الانتهاء من فرز الأصوات على جميع المقاعد، والتي شهدت فوز هاني برزي ١٢٨٧٢ صوتا  على عضوية فوق السن.

رسميا.. فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك بالكامل

فاروق جعفر يغادر مقر انتخابات نادي الزمالك

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديدة : 

رئيس مجلس الإدارة 

حسين لبيب ١٥٢٢٩ صوتا

نائب الرئيس

هشام نصر ٩٤٨٠ صوتا 

أمين الصندوق 

حسام المندوة ١٢٤٣١ صوتا 

- عضوية فوق السن 

أحمد سليمان ١٥٤٣٣ صوتا 

حسين السيد ١٠٦٢٨ صوتا 

عمرو ادهم ١٠٧٧٢ صوتا 

هاني شكري ١٢٠١١ صوتا 

هاني برزي ١٢٨٧٢ صوتا 

محمد طارق ١٠٧٤١ صوتا 

 

- عضوية تحت السن 

نيرة الاحمر ١٤٢٠٢ صوتا 

 

أحمد خالد حسانين   ١٣٦١٧ صوتا 

 

رامي نصوحي ١١٠٣٩ صوتا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي، بعد غلق  باب التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال . 

وفُتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، واستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

النظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

هاني بيرزي فوز هاني بيرزي نادي الزمالك انتخابات نادي الزمالك فرز الاصوات حسين لبيب هشام نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

رسميا.. فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك بالكامل

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

قمة القاهرة الدولية للسلام.. قائمة الدول المشاركة لبحث تطورات القضية الفلسطينية غدًا

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

اكتساح لـ حسين لبيب.. مؤشرات النتائج الأولية في انتخابات الزمالك

سيدة بألف رجل| معتصمة أمام معبر رفح تواجه مراسلة CNN صاحبة الفيديو المزيف.. فماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

لجنة الزمالك الثلاثية تنعى عبد العزيز قابيل وكيل النادي الأسبق

منتخب مصر يهزم إيطاليا 3-2 في بطولة البحر المتوسط للكرة الشاطئية

الأهلي يدرس الموقف بعد تصاعد أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

ولاء وانتماء.. أحمد محسن يقرر تخفيض عقده مع الإسماعيلي بسبب الأزمة المالية

عمرو السيسي يخوض تدريبات تأهيلية فى الزمالك قبل السفر للبطولة العربية

عبدالحكيم أبوعلم يكشف كواليس انضمام إمام عاشور إلى الأهلي

ترشيحاتنا

بسمة وهبة توجه رسالة بالعبري للشعب الإسرائيلي.. ماذا قالت؟

حماس تنشر فيديو إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين | شاهد

هاني برزي يكشف نية الزمالك في التجديد لزيزو وفتوح

اقتصاد الإمارات| 8.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

ما هو دين الرسل مع الدليل؟ .. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

بعد الإفراج عن أسيرتين.. بايدن يطالب إسرائيل بتأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض ومخاطر النزلة المعوية للأطفال

على طريقته الخاصة.. بائع خضار يدعم فلسطين

ضعي زيت الزيتون على بشرتك.. النتيجة مذهلة

دون العثور على الأباء.. إنتشال رضيعة من تحت الأنقاض مع 2 من الأشقاء

فيديو

وصف المقاومة بالإرهاب.. مقطع فيديو لمواطنة إيرلندية توبخ مسؤولا بريطانيا

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ