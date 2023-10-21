رسميا.. فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك بالكامل

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك عن حضور 22704 عضو في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وأسفرت عن الانتخابات عن فوز القائمة الموحدة بالكامل في سباق الانتخابات.

وجاءت النتيجة كالتالي:



رئيس مجلس الإدارة

حسين لبيب 15229



نائب الرئيس

هشام نصر 9480

أمين الصندوق



حسام المندوه 11430



عضوية مجلس الإدارة فوق السن

أحمد سليمان 15433

حسين السيد 10628

عمرو أدهم 10772

محمد طارق 10744

هاني شكري 12011

هاني برزي 12528



عضوية مجلس الإدارة الشباب

أحمد خالد حسنين 13617

رامي إبراهيم نصوحي 11039

نيرة الأحمر 14202