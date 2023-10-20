فاروق جعفر يغادر مقر انتخابات نادي الزمالك

غادر فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والمرشح للانتخابات على مقعد الرئيس، مقر انتخابات النادي؛ بعدما كشفت المؤشرات الأولية عن تقدم حسين لبيب المرشح على الرئاسة في السباق الانتخابي، بفارق كبير من الأصوات.

وفضَّل جعفر، مغادرة مقر الانتخابات؛ بعدما تأكد من ابتعاده عن المنافسة على رئاسة نادي الزمالك.

وفتح في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت معا حتى السابعة مساء.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

النظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.