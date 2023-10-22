عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: أحذر من اتساع دائرة الصراع في قطاع غزة

صدى البلد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحسابات الإسرائيلية من حربها على  قطاع غزة خاطئة، لأن الشعب الفلسطيني لن يموت، مهما قتل الاحتلال الإسرائيلي ومها حرق، لن يستطيع قتل القضية الفلسطينية، فالقضية فكرة، والفكرة لن تموت، لن تستطيعوا قتل القضية الفلسطينية ومحوها من على الخريطة، القضية الفلسطينية هوية، ولن يضيع حق ورائه مطالب.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إن ما يجري الآن من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سيفجر المنطقة، فقد يدخل حزب الله المعركة حال استمرار الحرب، وإذا دخل حزب الله، ستدخل إيران في الحرب، ومن ثم دخول الولايات المتحدة، معقبًا: "ستكون الحرب الروسية الأوكرانية نزهة بالنسبة للحرب التي قد تحدث في الشرق الأوسط،  ستكون حربًا ضروسًا تقضي على الأخضر واليابس، ولن يملك  أحد إنهاء هذه الحرب، لأن الحرب لا تنتهي بقرار". 

وأضاف: "أحذر الجميع من توسيع الصراع، والسماح للاحتلال الإسرائيلي بالقيام بأعمال عنف بربرية غير مسبوقة، أحذر الدول الاوربية والولايات المتحدة، من ظاهرة الذئاب المنفردة، حال عدم وقف اطلاق النار في فلسطين، الغرب لن يكون في مأمن، لأن الناس الغاضبة ستعمل على الانتقام من الغرب من خلال عمليات انتحارية".

الاحتلال الاسرائيلي الإعلامي نشأت الديهي الحرب الروسية الحرب الإسرائيلية القضية الفلسطينية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

كواليس مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

أول صورة لـ زينة ونجليها في أحدث ظهور

أول تعليق من أحمد سليمان على تهنئة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

ترشيحاتنا

متحدث الرئاسة يكشف سبب عدم صدور بيان ختامي لقمة القاهرة للسلام.. فيديو

محمود وادي: أشكر الرئيس السيسي بعد صموده في وجه المحتل ومنعه التهجير

اليوم.. نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى ومنعه من الظهور

أستاذ القانون الدولي: إسرائيل ترى أن فلسطين أرضا مستباحة

تجنب الأخطاء المحرجة.. كيف يمكنك تعديل رسائل واتساب بعد إرسالها؟

محمد الصالحي لاعب منتخب فلسطين يوجه رسالة للشعب المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ