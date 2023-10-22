نشأت الديهي: أحذر من اتساع دائرة الصراع في قطاع غزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحسابات الإسرائيلية من حربها على قطاع غزة خاطئة، لأن الشعب الفلسطيني لن يموت، مهما قتل الاحتلال الإسرائيلي ومها حرق، لن يستطيع قتل القضية الفلسطينية، فالقضية فكرة، والفكرة لن تموت، لن تستطيعوا قتل القضية الفلسطينية ومحوها من على الخريطة، القضية الفلسطينية هوية، ولن يضيع حق ورائه مطالب.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إن ما يجري الآن من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سيفجر المنطقة، فقد يدخل حزب الله المعركة حال استمرار الحرب، وإذا دخل حزب الله، ستدخل إيران في الحرب، ومن ثم دخول الولايات المتحدة، معقبًا: "ستكون الحرب الروسية الأوكرانية نزهة بالنسبة للحرب التي قد تحدث في الشرق الأوسط، ستكون حربًا ضروسًا تقضي على الأخضر واليابس، ولن يملك أحد إنهاء هذه الحرب، لأن الحرب لا تنتهي بقرار".

وأضاف: "أحذر الجميع من توسيع الصراع، والسماح للاحتلال الإسرائيلي بالقيام بأعمال عنف بربرية غير مسبوقة، أحذر الدول الاوربية والولايات المتحدة، من ظاهرة الذئاب المنفردة، حال عدم وقف اطلاق النار في فلسطين، الغرب لن يكون في مأمن، لأن الناس الغاضبة ستعمل على الانتقام من الغرب من خلال عمليات انتحارية".