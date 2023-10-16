نشأت الديهي يكشف سبب تأخر دخول المساعدات لأهل فلسطين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوضع في فلسطين يسير من سيء لأسوء، والمشاهد الجنائزية الحزينة تسود قطاع غزة، معقبًا: "الموت هو الصوت الرسمي في قطاع غزة، والجميع يرى ما يحدث في غزة على الهواء بشكل مباشر".



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن البعض يتحدث على أن مصر تنتظر الإذن لإدخال المساعدات لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن معبر رفح ملك مصر، والشاحنات التي تحمل المساعدات الطبية والصحية والغذائية والمياه موجودة ومنتظرة الإذن المصري للدخول، مشيرًا إلى أن القاهرة ربطت بين إخراج الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح، بإدخال المساعدات لقطاع غزة.



وأضاف أن الجانب الإسرائيلي متعنت في ادخال المساعدات، ولا تريد مصر ادخال المساعدات بدون وجود أتفاق مع حكومة الاحتلال، لأن ضرب أي شاحنة مصرية في قطاع غزة ، قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة، ومصر قد ترد على هذا الامر.



ولفت إلى أن أي اتفاق لإدخال المساعدات مع حكومة الاحتلال يجب أن تضمنه الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، حتى لا تقوم اسرائيل بأي عمل أحمق يؤدي إلى اشعال الموقف بين القاهرة وتل أبيب، معقبًا: "مصر تدير الأزمة بحنكة وحكمة كبيرة"