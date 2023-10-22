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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة استعداد وجاهزية المحافظة لإدارة الأزمات والكوارث

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه صباح اليوم، الأحد، اجتماعا للوقوف على مدى استعداد أجهزة المحافظة وجاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع جميع الإجراءات التي اتخذتها الجهات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة.

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وأكد محافظ الغربية الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وعلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الاستعداد التام لمجابهة أي أزمات أو كوارث في كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

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وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات، والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية.

وأكد أن أمن وسلامة المواطنين أمانة، ومسئوليتنا جميعا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت واقعا ملموسا.

جاء ذلك بحضور الحماية المدنية والمرور والمياه والغاز والصحة والإسعاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

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إدارة الأزمات والكوارث الإجراءات التكنولوجية الحديثة إله الأزمات والكوارث اكتشاف الموهوبين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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