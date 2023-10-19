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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعاون بين جامعة طنطا ومديريتي التربية والتعليم والشباب بالغربية لاكتشاف الموهوبين رياضيا

تعاون بين جامعة طنطا
تعاون بين جامعة طنطا ومديريتي التربية والتعليم

وقع رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، اتفافية تعاون مع مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بمحافظة الغربية؛ تنفيذا للمشروع القومي لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضياً، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمود سليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية يسرى الديب.


وأوضح رئيس الجامعة - في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ - أن الاتفاقية تهدف إلى استدامة تنفيذ برامج تنموية لجيل وشباب المستقبل في بيئة رياضية صحية أمنة، لانتقاء الموهوبين ودعم ممارسة الرياضة من أجل الصحة وتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب والأندية الرياضية وحوكمة الأندية الصحية وأندية اللياقة البدنية، بما يضمن رعاية الموهوبين رياضياً كأحد مشروعات إعداد البطل الأولمبي في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.


وأضاف أن الجامعة ستعمل - بموجب الاتفاقية - على تدريب وصقل الكوادر الفنية والإدارية لإجراء الاختبارات والقياسات البدنية والجسمية والقوامية للعينة المستهدفة بالمشروع، بجانب الإشراف على تنفيذ الاختبارات للقياسات المحددة بالمشروع من خلال لجنة مشكلة، ومتابعة تنفيذ المشروع بالمدارس وتقديم تقارير دورية عن مدى تحقيق البرنامج الزمني بين الأطراف الثلاثة، علاوةً على التزام الجامعة كمؤسسة متخصصة بعرض الخطط التطويرية المقترحة بما يحقق التشابك المؤسسي بين التربية والتعليم والشباب والرياضة في تحقيق مستهدفات المشروع.

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