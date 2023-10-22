قرار عاجل بالقصاص من المتهمين بانتهاك جسد فتاة فرشوط

أيدت محكمة النقض الإعدام شنقاً بحق متهمين أثنين وذلك بعد رفض الطعن المقدم منهما وقبول إقرار النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا فتاة فرشوط ، بينما قبلت طعن المتهم الثالث وعدلت الحكم من الإعدام الي السجن المشدد لمدة 15 عام .

وكانت محكمة جنايات نجع حمادي عاقبت المتهمين بالاعدام شنقاً لادانتهم بخطف والشروع في قتل واغتصاب فتاة فرشوط .

تعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر 2018 حينما استغل 3 ذئاب بشرية من مدينة فرشوط بمحافظة قنا تواجد الفتاة فى منطقة قريبة من الزراعات وقاموا باختطافها واغتصابها بعد استقلالهم توك توك ناحية مكان مهجور بالقرب من زراعات القصب وأقبلوا على فعل جريمتهم .