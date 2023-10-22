عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بالقصاص من المتهمين بانتهاك جسد فتاة فرشوط

أرشيفية
أرشيفية

أيدت محكمة النقض الإعدام شنقاً بحق متهمين أثنين وذلك بعد رفض الطعن المقدم منهما وقبول إقرار النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا فتاة فرشوط ، بينما قبلت طعن المتهم الثالث وعدلت الحكم من الإعدام الي السجن المشدد لمدة 15 عام .
وكانت محكمة جنايات نجع حمادي عاقبت المتهمين بالاعدام شنقاً لادانتهم بخطف والشروع في قتل واغتصاب فتاة فرشوط .

تعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر 2018 حينما استغل 3 ذئاب بشرية من مدينة فرشوط بمحافظة قنا تواجد الفتاة فى منطقة قريبة من الزراعات وقاموا باختطافها واغتصابها بعد استقلالهم توك توك ناحية مكان مهجور بالقرب من زراعات القصب وأقبلوا على فعل جريمتهم .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

عبر مصر.. الكويت تعلن تسيير جسر جوي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

شاهد.. اقتحام منزل نتنياهو فى تل أبيب

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

فرج عامر يعلن قرارا ناريا بعد خسارة سموحة أمام الزمالك

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

محدش يقدر يتكلم معاه.. أحمد شوبير: نجم الأهلي طلب الرحيل لهذا النادي

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: هدف 100 مليون صحة الوصول إلى مجتمع خال من الأمراض

بعد مغادرة الأجانب.. إسرائيل: سنسمح للفلسطينيين فوق الـ60 بالعودة للعمل بالداخل

الغضب يتوسع ضد الاحتلال.. عواصم أمريكا وأوروبا تنتفض ضد حكوماتها.. فيديو

لماذا وضع النبي بر الوالدين بين أعظم عملين فى الإسلام؟

وصفوه بالمسافر عبر الزمن| حكاية مشجع الزمالك المثير للجدل.. ظهر على مدار 25 سنة “وشكله متغيرش”

الهلال الأحمر المصري يعلن تفاصيل المساعدات الإنسانية لغزة فى مؤتمر صحفى غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يمنعه الاحتلال.. كل المساعدات إلى غزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لعمال معلقين على ارتفاع 500 قدم في البرازيل

طبيبة تكشف طرق كشف الختم المزور على اللحم

استعدوا لتغيير الساعة.. كل ما تريد معرفته عن العودة من جديد للتوقيت الشتوي

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لعمال معلقين على ارتفاع 500 قدم في البرازيل

دعما لغزة.. تظاهرات إسبانية أمام فندق لمليونير إسرائيلي.. فيديو

 الرئاسة: أمير قطر حضر قمة القاهرة للسلام وغادر بشكل طبيعي.. فيديوجراف

400 جنيه| سعر الذهب بعد القفزة الأخيرة.. تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ