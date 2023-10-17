ذئب بشري.. الإعدام شنقاً 5 مرات لمسن على المعاش في كفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، بمعاقبة مسن بالمعاش بالإعدام شنقاً 5 مرات، لاتهامه بهتك عرض 5 صغار، عقب استدراجهم إلى مسكنه وتهديدهم بالسلاح الأبيض.

صدر هذا الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، أمين سر الجلسة.



وتبين من أوراق القضية رقم 6977 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمُقيدة برقم 2253 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، أن المتهم في غضون عام 2023م، خطف بالإكراه، والتحايل، 4 صغيرات، وصغير واحد فقط، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم.

وتبين أن المتهم قام -أيضاً-في ذات الزمان والمكان بهتك عرض الصغار الخمسة بأن ارتكب معهم الفعل المحرم مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض «سكين»، وقام بإحراز السلاح الأبيض دون مسوغ قانوني لذلك.