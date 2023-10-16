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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصادم سيارتين.. إصابة وكيل أوقاف كفر الشيخ في حادث بالرياض| صور

حادث
حادث

أصيب  الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافطة كفر الشيخ، خلال حادث وقع بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، على طريق «كفر الشيخ/ الرياض»، أثناء عودته من حضور أمسية دينية بمركز الرياض.

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وجرى على الفور نقل الشيخ عطا بسيوني، والمصابين في الحادث، عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وذلك تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى.

 

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة بوقوع حادث بين سيارتين على طريق «كفر الشيخ/ الرياض»، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

الحادث 

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم: عطا بسيوني، مصاب بجرح قطعي بالرأس، ومحمد حسن، 25 سنة، الطايفة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وراندا صبحي، 23 سنة، مقيمة بقرية روينة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عبد العزيز 35 سنة، مقيم بقرية روينة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وناصر محمد، 45 سنة، مقيم بقرية روينة، اشتباه كسر بالساق، وحالتهم مستقرة.

الحادث 
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