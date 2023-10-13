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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

9 مرشحين.. إقبال كبير على انتخابات نقابة الأطباء بكفر الشيخ| صور

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء

شهدت انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين أعضاء الجمعية العمومية، وسط منافسة قوية وشرسة لاسيما على مقعد النقيب.

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ويتنافس في هذه الانتخابات القوية والشرسة  9 مرشحين، من بينهم اثنان على مقعد النقيب، و3 على مقعد العضوية فوق السن، و4 على مقعد العضوية تحت السن، وذلك تحت إشراف قضائي.

المرشحان على مقعد النقيب هما: الدكتور أحمد الجنزوري، والدكتور وائل أبو المجد محمد، أما المرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاماً» هم: الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، والدكتورة أماني باشا.


أما المرشحون تحت السن «أقل من 15 عاماً» هم: الدكتور رامي أحمد شهاب الدين، الدكتور سعد محمد سعد، الدكتور محمد فكري،  الدكتور محمود زيدان.

 

واحتشد مؤيدو وأنصار المرشحين أمام مقر النقابة الفرعية للأطباء بكفر الشيخ، وقاموا بتوزيع الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحيهم وبرامجهم الانتخابية لكسب ثقة الناخبين من أجل التصويت لصالح مرشحيهم.

 

وفي سياق متصل، حرص اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود الكموني، نائب مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية، على تفقد الحالة الأمنية والاطمئنان على سير الانتخابات في حالة من الهدوء التام.

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أعضاء الجمعية العمومية الأطباء الدكتور أحمد الجنزوري الدعاية الانتخابية إنتخابات نقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ عضوية تحت السن كفر الشيخ

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