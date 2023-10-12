عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ1.3 مليون جنيه.. افتتاح أعمال تطوير الإدارة العامة لأملاك الدولة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير ورفع كفاءة الإدارة العامة لأملاك الدولة، بتكلفة 1.3مليون جنيه ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حاتم محمد عبدالله، مدير عام أملاك الدولة، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان.

محافظ كفر الشيخ: نقدر دور الأئمة في التنوير وبث روح الولاء والانتماء|صور

افتتاح معرض الكتاب في موسمه الثاني بـ شرم الشيخ


وتضم منطقة أملاك كفر الشيخ، الملكية والسجلات والتحصيل، والمنظومة الإلكترونية، والمكتب الفني، والحسابات، والشئون القانونية، لخدمة 26 ألف منتفع على مستوى المحافظة من خلال 3 مناطق للأملاك، "منطقة كفر الشيخ، وبيلا وأبو غنيمة"، وأملاك الدولة عبارة عن 21 ألف فدان مزارع سمكية، و3600ألف فدان أرض زراعية، و10.5 ألف متر مباني.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جارٍ ميكنة جميع خدمات الإدارة وربطها بالمركز التكنولوجية، والمواقع الحكومية المعنية، موجها بإعادة توزيع العاملين بالإدارة ووضع آليات لتنظيم العمل بها، لصالح خدمة المواطنين، وضرورة عمل المنظومة الالكترونية ودخولها الخدمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على التعامل مع المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، موجها بسرعة إنجاز خدمات المواطنين وفحص الشكاوى والرد عليها، ومراجعة تشغيل منظومة الكاميرات ومنظومة الحماية المدنية.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل على خدمة المواطنين من خلال التحول الرقمي، والمنظومة الإلكترونية، من خلال 14 مركزاً تكنولوجياً بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير تلقي المواطنين للخدمات المتعددة  من خلال تلك المراكز.

IMG-20231012-WA0228
IMG-20231012-WA0228
IMG-20231012-WA0225
IMG-20231012-WA0225
IMG-20231012-WA0227
IMG-20231012-WA0227
IMG-20231012-WA0223
IMG-20231012-WA0223
IMG-20231012-WA0224
IMG-20231012-WA0224
IMG-20231012-WA0220
IMG-20231012-WA0220
IMG-20231012-WA0221
IMG-20231012-WA0221
الإدارة العامة السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المنظومة الإلكترونية تطوير ورفع كفاءة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: نقدر دور الأئمة في التنوير وبث روح الولاء والانتماء|صور

حصاد تطوير قطاع الري والصرف بكفر الشيخ خلال 10 سنوات

محافظ كفر الشيخ يكلف الأسيوطي مديرًا للعلاقات العامة.. واللوزي لـ الإعلام

جامعة كفر الشيخ تكرم الحاصلين على الدورة التدريبية لجائزة التميز الحكومي

محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.. صور

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

جامعة كفر الشيخ: اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء بجميع الكليات.. صور

إنجازات 10 سنوات.. إنشاء 332 مدرسة بـ1.8 مليار جنيه في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ عام 1982 .. إسرائيل تتخذ قرارا غير مسبوق

لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

100 يوم صحة: تقديم 274 ألفا و618 خدمة بجميع التخصصات في 24 ساعة

ترامب يمتدح حماس .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

50 سنة نصر أكتوبر.. الرئيس يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية| بث مباشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

لوك مختلف.. إلهام شاهين تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمهور يبحث| هل خضع أحمد رزق لعملية تجميل؟.. فقد وزنه وبقي شباب

فيديو

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ