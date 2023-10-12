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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: نقدر دور الأئمة في التنوير وبث روح الولاء والانتماء|صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية أوقاف كفر الشيخ بالتعاون مع المحافظة لاستعراض مجهودات المديرية في كافة المجالات والقطاعات الهندسية والدعوية للنهوض بالخطاب الديني ونشر دعائم الفكر الوسطى المستنير، وذلك بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من مديري إدارات الأوقاف والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بالمديرية.

بدأت فعاليات الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبتها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد طلال، وعرض فيلم عن إنجازات الدولة، وفيلم عن إنجازات محافظة كفر الشيخ، وقراءة جماعية لسورة الواقعة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مشيداً بدور مديرية أوقاف كفر الشيخ في إعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، وتنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف.

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الخطاب الديني الخطاب الدعوي الدعاة والواعظات السكرتير العام للمحافظ السكرتير العام المساعد السكرتير العام للمحافظة اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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