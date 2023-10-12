حصاد تطوير قطاع الري والصرف بكفر الشيخ خلال 10 سنوات

بتكلفة 4 مليارات جنيه..

شهد قطاع الرى بكفر الشيخ، أعمال تأهيل ترع وتطهيرها وإحلال وصيانة منشآت الري وصيانة وتطهير مجرى النيل، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكلفة 4 مليارات جنيه خلال 10 سنوات ماضية، وبتكلفة 848 مليون جنيه بإدارة رى غرب وشرق، من خلال تأهيل ترع وتطهيرها وإنشاء وإحلال وصيانة منشآت الرى، وبإدارة صرف غرب وشرق تم صيانة وتطهيرات المصارف وإنشاء وإحلال وصيانة منشآت الصرف الصحي المغطى بتكلفة 828 مليون جنيه.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة شهدت أعمال صناعية وصيانة وتطهير مجرى النيل بتكلفة 25 مليون جنيه بقطاع حماية النيل شمال فرع رشيد، وإنشاء محطات التطوير وتأهيل الترع والمساقى الخصوصية بتكلفة 452 بقطاع تطوير الري وسط الدلتا، وأعمال تأهيل الترع وأعمال صناعية بتكلفة مليار جنيه.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه تم حماية المناطق الساحلية المنخفضة ومصرف الغربية الرئيسي (كوتشنر) بتكلفة 482 جنيها، وإنشاء وإحلال وتجديد محطات وتوريد قطع غيار بتكلفة 503 جنيهات.