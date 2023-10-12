محافظ كفر الشيخ: تأهيل ترع وتجديد محطات ري بتكلفة 4 مليارات جنيه

خلال 10 سنوات

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن قطاع الري بالمحافظة شهد أعمال تأهيل ترع وتطهيرها وإحلال وصيانة منشآت الري وصيانة وتطهير مجرى النيل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة 4 مليارات جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم، الخميس، أنه تم تأهيل ترع وتطهيرها وإنشاء وإحلال وصيانة منشآت الري، وبإدارة صرف غرب وشرق تم صيانة وتطهيرات المصارف وإنشاء وإحلال وصيانة منشآت الصرف الصحي المغطى، بتكلفة 828 مليون جنيه وأعمال تجديد وإنشاءات بإدارة ري شرق وغرب بتكلفة 848 مليون جنيه.



وأضاف أن المحافظة شهدت أعمالا صناعية وصيانة وتطهير مجرى النيل بتكلفة 25 مليون جنيه بقطاع حماية النيل شمال فرع رشيد، وإنشاء محطات التطوير وتأهيل الترع والمساقي الخصوصية بتكلفة 452 مليون جنيه بقطاع تطوير الري وسط الدلتا، وأعمال تأهيل الترع وأعمال صناعية بتكلفة مليار جنيه.

وأوضح أنه تم حماية المناطق الساحلية المنخفضة ومصرف الغربية الرئيسي (كوتشنر) بتكلفة 482 جنيها، وإنشاء وإحلال وتجديد محطات وتوريد قطع غيار بتكلفة 503 ملايين جنيه.