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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. 9 مرشحين يتنافسون في انتخابات نقابة الأطباء بـ كفر الشيخ

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء بكفر الشيخ.

تجرى انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، غداً، الجمعة، ويتنافس فيها 9 مرشحين، من بينهم اثنان على مقعد النقيب، و3 على مقعد العضوية فوق السن، و4 على مقعد العضوية تحت السن.

الجنزوري وأبو المجد يتنافسان على مقعد النقيب

المرشحان على مقعد النقيب هما: الدكتور أحمد الجنزوري، والدكتور وائل أبو المجد محمد.

3 مرشحين فوق السن

المرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاماً» هم: الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، والدكتورة أماني باشا.

4 مرشحين تحت السن

المرشحون تحت السن «أقل من 15 عاماً» هم: الدكتور رامي أحمد شهاب الدين، الدكتور سعد محمد سعد، الدكتور محمد فكري،  الدكتور محمود زيدان.

قائمة «نقابة للجميع»
قائمة «صوت الطبيب»
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