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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مناقشة رسالة ماجستير بـ طب كفر الشيخ في جراحة المسالك البولية| صور

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصل الطبيب السيد عبد الحليم السيد، الطبيب المقيم بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، على درجة الماجستير من كلية الطب، وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان «تقييم فاعلية وأمان الموجات الصدمية من خارج الجسم مقابل المنظار الكلوي المصغر ومنظار الحالب المرن لعلاج الحصوات الكلوية التي يقل حجمها عن 2 سنتيميترات».

أ.د طارق عبد الباقي

وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور طارق محمد عبد الباقي، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ «رئيساً ومشرفاً ومناقشاً»، والدكتور عبد الحميد محمود البهنسي، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري جامعة طنطا «مناقشاً خارجياً»، والدكتور أكرم محمد عاصم، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري جامعة الإسكندرية «مناقشاً خارجياً».

أ.د عبد الحميد البهنسي

يذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرسالة ضمت - أيضاً - الدكتور حسام الدين عبد الحميد نبيه، مدرس جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، والدكتور خالد محمد مجدي زين العابدين، مدرس جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ.

أ.د أكرم عاصم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة وزملائه 
الطبيب السيد عبد الحليم عقب مناقشة الماجستير 
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